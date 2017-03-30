住進巨石還不夠 法藝術家模仿母雞孵蛋

法國藝術家普安什瓦爾（Abraham Poincheval）曾花費2週待在1座熊標本內，以及住進巨型岩石1週，並因此聞名，而他今天又開始1項新創舉─孵蛋。

法國24台（FRANCE 24）與路透社報導，這位專攻行為藝術的44歲藝術家將模仿母雞，在模擬動物自然環境的玻璃缸內用自身體溫孵育10顆蛋。他預估這項嘗試需花費21到26天。

普安什瓦爾上月表示：「我將會，廣義來說，成為1隻雞。」

普安什瓦爾說，他希望從他的表演中探索不同物種與自然物體中多樣的時間概念。他表示，要了解物體的最佳方式，不是從外觀察，而是進入其中。

在他最新的這次實驗中，普安什瓦爾將會坐在1張底下裝有蛋容器的椅子上，根據他的計畫，他的體溫將能維持這些蛋所需的適當溫度。普安什瓦爾會以厚重的隔熱毯包住自己，並食用薑等特定食物來提升體溫。

他可以站起來離開座位，食用別人為他送來的餐點，但他在1天內離開蛋的時間不能超過30分鐘。

這也是普安什瓦爾首次在實驗中體驗生物的世界。

他上月在巴黎同1間當代藝術館，在按照他體型挖出容身空間的石灰岩內待了1週，只吃燉水果、湯及菜泥。（譯者：中央社廖禹揚）1060330

(中央社)