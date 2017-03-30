南開科大服務學習課程講習盼客製化
南開科技大學為鼓勵校內服務性社團擴大服務學習參與層面，今〈30〉日特別舉辦服務學習課程「攜手計畫」講習，期未來透過客製化方案，結合鄰近社區、高中職及偏遠地區國中小學策略聯盟，以關懷點推動服務學習，落實服務學習成效。
服務學習活動說明會，由南開科大服務學習課程輔導老師賴世琪主持，生輔組長李泰和亦到場勉勵，共有校內服務性社團社員及四技一年級服務股長約200人參加。
李泰和表示，希望透過這項計畫，鼓勵辦理服務學習經驗豐富的服務性社團與班級，結合其服務學習相關課程客製化方式，輔導鄰近高中職、偏遠地區國中小學，協助規劃設計服務學習，融入相關課程，發展與落實推動服務學習。
賴世琪指出，每位學生都是社會公民，盼能引導學生關心社區及培養公民意識，進而以實際行動服務社區，促進社區的營造與發展，並參與服務活動意願，擴大服務學習參與層面，讓服務學習更具行動力。
(中時)
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