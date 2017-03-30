49歲周慧敏凍齡如少女 「一張嘴全黃牙」毀了
49歲「玉女掌門人」周慧敏保養得宜，不只維持曼妙身材，無瑕疵Q彈美肌更是稱羨眾人，完全看不出是半百年紀。近年熱衷公益活動的她，昨（29日）在港參加慈善演唱會，依舊仙氣爆表，但有網友發現女神的滿口黃牙十分搶鏡，狠酸「一張嘴就毀了」。
周慧敏出道多年，臉蛋幾乎零變化，昨她為慈善演唱會擔任表演嘉賓，身穿粉色一字領洋裝小露香肩，搭配凍齡臉蛋，儘管49歲仍散發少女氣質，迷倒大批粉絲。但她開唱前受訪被捕捉的畫面，卻讓網友直呼驚呆，原來是周慧敏說話時竟露出滿口黃牙，尤其在她的雪白肌膚襯托下，黃牙似乎更明顯，引來網友直言「一張嘴就被黃牙毀了」。
事實上，周慧敏的黃牙並非首次被討論，之前她出席活動時，也被吐槽牙齒不夠白亮，甚至還有些參差不齊，被虧大傷玉女形象。
(中時電子報)
關鍵字：周慧敏
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