國際獅子會工商企業 單車環台助弱勢生
國際獅子會300A2區與中華民國國際工商經營研究社聯合會，攜手合辦「鐵騎送暖環台行」活動，60位企業人士上午騎自行車扺苗栗，捐贈3所學校共15萬元獎學金，幫助家境清寒弱勢學生。
國際獅子會會長楊崇銘、中華民國國際工商經營研究社聯合會前理事長梁政炎，號召60位企業人士舉辦鐵騎送暖環台行活動，募集350萬元，以騎單車環台捐助沿途各縣市國中小弱勢學生獎學金。
鐵騎送暖環台行活動，本月20日至30日為期11天，從台中市出發沿途經過彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、基隆，再南下雙北桃竹苗19個縣市，共計有84所學校700名學生受惠，
鐵騎送暖的自行車隊昨扺達環台最後一站苗栗縣，在縣府大廳捐贈五福、武榮國小、南庄國中3校每校5萬元獎學金，資助30名學生每人5000元。
縣長徐耀昌頒發感謝狀，感謝他們以行動展現愛心，幫助弱勢學生安心就學，希望更多團體響應，共同營造處處有溫暖的社會，同時期望接受幫助的學生，將來長大成人後，也以同理心幫助需要幫助的人。
(中時)
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