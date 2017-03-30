大葉餐旅系馬籍大三生馮素晶 錄取費杭迪廚藝學校
大葉大學餐旅管理學系三年級學生馮素晶，確定錄取有「餐飲界哈佛」之稱的法國費杭迪高等廚藝學校，成為全台首位大學還沒畢業就收到錄取通知的學生。
來自馬來西亞的馮素晶興奮表示，自從學校與費杭迪締結姊妹校後，就一直很希望能到費杭迪學習西點烘焙，得知獲錄取時，有種美夢成真的感覺。未來到法國後，除了學習料理技術，校方也將安排至巴黎當地知名廠商實習，是非常難得的機會。
馮素晶高中畢業後，並未馬上念大學，而是在餐廳擔任服務生，對料理十分感興趣的她利用沒上班時段，跟餐廳主廚學西點。存了兩年錢後，選擇跨海到台灣來求學，她說來台讀書前從沒想到能透過台灣接軌法國，很感謝大葉大學幫助她打開迎向世界的那扇窗。
去年她赴上海參加「第18屆FHC中國國際烹飪藝術賽」，為了比賽，幾乎每天日夜顛倒地不斷練習，起初成果並不理想，在院長葉忠興、老師彭建治不厭其煩地給予建議和鼓勵下，一點一滴累積實戰力，最後終於順利榮獲鱘魚和鴨胸兩項食材的現場烹調雙面銅牌，是她至今難忘的寶貴經驗。她期許自己完成學業之後，能在台灣或是回馬來西亞，開一間屬於自己的甜點店。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。