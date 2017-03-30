大葉餐旅系馬籍大三生馮素晶 錄取費杭迪廚藝學校

大葉大學餐旅管理學系學生馮素晶(左一)曾獲中國國際烹飪藝術賽銅牌。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學餐旅系大三生馮素晶，錄取法國費杭迪高等廚藝學校，是全台還沒大學畢業就獲錄取的第一人。（謝瓊雲攝）

來自馬來西亞的馮素晶(中)協助費杭迪主廚示範教學。（謝瓊雲翻攝）

來自馬來西亞的馮素晶(中)與至大葉示範教學的費杭迪主廚(右)合影。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學餐旅管理學系三年級學生馮素晶，確定錄取有「餐飲界哈佛」之稱的法國費杭迪高等廚藝學校，成為全台首位大學還沒畢業就收到錄取通知的學生。

來自馬來西亞的馮素晶興奮表示，自從學校與費杭迪締結姊妹校後，就一直很希望能到費杭迪學習西點烘焙，得知獲錄取時，有種美夢成真的感覺。未來到法國後，除了學習料理技術，校方也將安排至巴黎當地知名廠商實習，是非常難得的機會。

馮素晶高中畢業後，並未馬上念大學，而是在餐廳擔任服務生，對料理十分感興趣的她利用沒上班時段，跟餐廳主廚學西點。存了兩年錢後，選擇跨海到台灣來求學，她說來台讀書前從沒想到能透過台灣接軌法國，很感謝大葉大學幫助她打開迎向世界的那扇窗。

去年她赴上海參加「第18屆FHC中國國際烹飪藝術賽」，為了比賽，幾乎每天日夜顛倒地不斷練習，起初成果並不理想，在院長葉忠興、老師彭建治不厭其煩地給予建議和鼓勵下，一點一滴累積實戰力，最後終於順利榮獲鱘魚和鴨胸兩項食材的現場烹調雙面銅牌，是她至今難忘的寶貴經驗。她期許自己完成學業之後，能在台灣或是回馬來西亞，開一間屬於自己的甜點店。

(中時)