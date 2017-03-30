台鐵光華號重現江湖 下月22日往返高雄到后里

台鐵光華號將重現江湖，4月22日從高雄站開出。（倪京台提供）

台鐵光華號將重現江湖，4月22日從高雄站開出。（倪京台提供）

曾創下北高最短行車時間、被鐵道迷稱為「白鐵仔」的台鐵「光華號」，在退役多年後將於4月22日重返西部幹線，由高雄站出發，至台中后里站，目前360個座位在本周開賣後只剩最後50個，由於太過搶手，高雄市95歲老鐵道迷倪立都想親身體驗，鐵道迷千萬不要錯過。

倪立的孫子、高師大英語系老師倪京台說，由台灣鐵道故事館與縱貫線鐵道保存協會共同舉辦的「懷舊光華號山線之旅」，將在4月22日租用台鐵已退役的光華號客車，從高雄出發，經山線后里站後折返，讓鐵道迷回味老客車當年英姿。

倪京台表示，他的爺爺早年做生意，南來北往就是搭光華號，退休後，經常拍鐵道風景，也收藏許多鐵道車票，對光華號非常懷念，決定參加重溫舊夢。

現年已95歲的老鐵道迷倪立回憶，從民國50年代起，他從台中到台北出差辦事，光華號總是最快的第一選擇，「就像今天的高鐵一樣」；他回憶，當時光華號車上還派有女服務員，免費供應餐點、茶水、書報、毛巾，甚至還代傳電報及限時信件；這次一定會把握難得的機會，再去體驗一次光華號的快感。

光華號曾是北高之間最快的火車，1979年7月14日於西部幹線開出最後一班列車後走入歷史。

倪京台表示，這次光華號有6節編組，共可搭載360位乘客，4月22日上午7點46分由高雄站發車，11點23分抵達后里站；當天下午2點37分由后里站折返，6點11分回抵高雄站，完成懷舊之旅。

負責售票的台灣鐵道故事館表示，光華號懷舊之旅票價1480元，參加民眾還可獨得硬式來回車票、紀念馬克杯、手提袋、光華號造型火車鐵盒、光華號造型礦泉水、台鐵精緻便當等限量紀念品，想體驗的民眾千萬不要錯過。

(中時)