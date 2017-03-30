北韓人如果得知金正男死訊會怎樣？ 脫北者空投傳單入境
北韓領導人金正恩胞兄金正男在馬來西亞機場遭毒殺事件，已經過了1個多月，但是由北韓政府掌控的媒體一直沒有對國內披露消息，北韓官方至今也依舊不承認在馬來西亞吉隆坡機場的死者，就是金正男本人，因此媒體和北韓公民根本無從得知金正男已死的消息，但是即使是國外或南韓人民得知金正男遭毒殺的死訊以後都相當震驚了，更何況是北韓國民知道消息以後，會如何反應呢?
據CNN報導，脫北者朴尚學(Park Sang-hak)打算讓北韓人民知道震驚全球的金正男死訊，他透過大型氣球夾帶宣傳單的方式，空投到北韓邊境城鎮，他想讓北韓公民周知這則除了北韓境內以外，已經廣為人知的驚人消息。
今年2月13日在馬來西亞吉隆坡機場，金正男遭印尼籍和越南籍女嫌以VX神經毒液抹臉後，經過十幾分鐘，隨即毒發身亡，整起事件震驚全球，事件鬧得沸沸揚揚，唯獨遭到封鎖消息的北韓境內，對所有細節和金正男死訊一無所知。但是南韓直指整起事件跟北韓特工有關，是由北韓人規劃策動，而由外籍嫌犯執行。
朴尚學表示希望北韓人民也能知道一些外界的消息，不只是最近發生的金正男死訊，還有其他外界消息，因此他希望藉由空投傳單、SD卡、USB隨身碟等方式，存放和流通更多國際消息，讓資訊遭到政府掌控的北韓人民，也能透過這些管道或多或少知道一些不同的消息。當然，他也相當好奇金正男死訊將會引起北韓人民甚麼樣的反應，北韓人又會如何看待這整起事件。
朴尚學過去就曾經以二手氣球，在北韓邊境發送傳單，傳播訊息，造成平壤當局認為脫北者的行為充滿敵意，因此政府告訴人民˙這些傳單發送的內容都是南韓政府的宣傳活動。2011年，北韓政府曾試圖以毒針謀殺朴尚學。
(中時電子報)
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