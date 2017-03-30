北檢辦興航案 傳喚中保發言人朱漢光
台北地檢署偵辦復興航空涉內線交易案等案，今天啟動新一波偵辦行動，傳喚中興保全發言人朱漢光等人到案釐清案情，庭訊目前仍在進行中。
復興航空日前宣布停業，台灣證券交易所監視部掌握資料，發現在停飛前有內部人士盤中賣股，有明顯內線交易情形；北檢立即分案，並前往證交所、興航位在敦化南路總部調閱資料。
北檢在去年11月，指揮調查局台北市調查處，首度持搜索票兵分七路前往興航總部、住處搜索，以犯罪嫌疑人身分帶回董座林明昇、林的父親林孝信等12人。
林孝信、林明昇移送北檢複訊後，檢察官將林孝信請回，諭令林明昇以新台幣500萬元交保、限制出境及出海。
另外，林孝信弟媳林鄭珊珊500萬元交保、易飛網董事長周育蔚100萬元交保、百順旅遊董事劉信平100萬元交保；國產集團執行長徐蘭英等人均請回。
北檢今天發動新一波偵辦行動，傳喚朱漢光、林鄭珊珊等人到案，釐清興航內線交易案等案件內容。
此外，復興航空工會不滿林明昇在股東會強行通過公司解散、股票下巿及員工資遣，今年1月赴士林地檢署，控告林明昇涉犯強制罪。1060330
(中央社)
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