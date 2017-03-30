6大學生開心春遊，國一彰化段爆胎受傷敗興回

6名新北市大學生下午駕駛休旅車南下春遊，卻意外在國一彰化路段爆胎撞車受傷。(鐘武達翻攝)

6名來自新北市的大學生，今天趁著春假第一天準備南下到台南旅遊，不料，6人共乘的休旅車在下午3點左右行經國道1號南下199.7彰化路段時，疑似爆胎失控衝撞護欄，當場6人受傷送往衛福部彰化醫院，其中江姓乘客頭部15公分撕裂傷，有腦震盪現象，傷勢最為嚴重，其他5人無大礙。

國道三隊交通組長賴協駿指出，初步調查，肇事休旅車是由劉姓學生所駕駛，他表示，當時是因左後車輪爆胎，車子接著向右側滑行才撞上護欄。強調出發前，昨天還特別檢查過車子的胎壓，不知道為何會出狀況。

彰化醫院急診室主任黃伊文表示，6名傷者，除了江姓學生頭部撕裂傷15公分，有腦震盪現象，必須留院觀察，其他5人都是頭部、上肢撕裂傷，沒什麼大礙。6人開心的出遊，卻是敗興而歸，但還是慶幸逃過大劫難。

針對這起事故，賴協駿表示，將進一步調查肇事原因及責任。

(中時)