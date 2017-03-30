新竹縣義民中學廣告設計科同學即日起至4月9日，在縣文化局舉行第25屆畢業成果展。（陳育賢攝）

新竹縣義民中學廣告設計科同學即日起至4月9日，在縣文化局舉行第25屆畢業成果展。（陳育賢攝）

新竹縣義民中學廣告設計科同學即日起至4月9日，在縣文化局舉行第25屆畢業成果展。（陳育賢攝）

新竹縣義民中學即日起在縣文化局舉行第25屆畢業成果展，文化局長張宜真邀請民眾前來欣賞。（陳育賢攝）

義民中學廣告設計畢業成果展 新竹縣文化局開展

新竹縣義民中學廣告設計科第25屆畢業同學，30日起在縣文化局舉辦「25℃（溫度）」畢業成果展，此屆同學們聯手推出攝影、西畫、水墨畫、網頁設計、版畫、室設、圖畫書、書法、造型…等作品，創造出獨特的視覺盛宴，精彩可期。

義民中學指出，25度C是最宜人舒適的溫度，義民中學廣告設計科第25屆畢業成果展，特別以愛的溫度為出發點，希望作品都能圍繞著這個主題做出有溫度的展覽。

義民中學表示，25°C主視覺2跟5結合，加上代表溫度的波長當作元素，形成山與河水潺潺的畫面，有種山水畫的風味，而25℃的右上角的圓圈象徵帶給這世界溫暖的太陽。

義民中學廣告設計科成立至今已屆25個年頭，一直堅持把學生的作品有規畫的呈現，將作品的製作概念與實務融入教學進度中，一步一腳印的為每位同學做個別的鋪陳，期待每位同學在畢業後除了考上理想的學校外，也能為自己留下值得回顧的精采作品。

這項畢業成果展將展至4月9日，詳情可至新竹縣文化局官網查詢或電洽03-5510201轉806。

(中時)