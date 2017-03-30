世大運反恐 蔡英文要求行政院全力支援
世大運開幕倒數141天，為因應賽事期間可能發生的維安、災害，蔡英文總統今天親自出席世大運災害防救與反恐演習。蔡英文表示，資源整合是能否妥善因應危機的關鍵，此次演習可以看到各機關合作無間，她也會指示行政院，全力協助北市府，落實公共安全維護工作。
「民安3號暨世大運災害防救暨金華演習」今天下午登場，地點選在開閉幕典禮場地台北田徑場周邊。
第一項模擬情境，設定選手接駁車在南京東路上遭歹徒挾持，警方開啟談判最後成功制服歹徒，逼真情境讓路過人車都停下旁觀。接著，台北田徑場內的演練項目則有開幕典禮前夕，特勤警力在觀眾席偵搜、爆破炸彈，以及周邊大樓發生重大火災、場內炸彈爆炸需處置大量傷患、毒化災搶救、空地立體攻堅反劫持等。
(中時)
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