英海軍開始F-35B的模擬器訓練

F-35沒有雙座機，因此所有訓練都由模擬器進行。(圖/BAE)

英國海軍最新的航空母艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）在2014年就已下水，也已經正在進行海試，不過因為美國聯合打擊戰機F-35的生產進度延遲，沒法進行相關測試。如今英國海軍引進了F-35B的模擬器，終於可以開始為戰鬥機飛行員進行相關的訓練。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，英軍引進開發成本高達250萬美元的全動態模擬器，這套設備具有360度角的全景式投影幕，可以使飛行員感受類似完整飛行的體驗感受，做為登上F-35B戰機之前的訓練。

英國皇家海軍主要訓練在伊莉莎白女王號上的垂直起降技能，這些也可以用模擬器來練習。(圖/BAE)

官員表示：「在接下來的幾個月中，英國和美國的種子飛行員，將會利用這套設備累積駕駛F-35的經驗，特別重要的是，飛行員將要練習上千次的滑跳短距起飛，和垂直降落的相關技術。」

目前英國皇家空軍（RAF）的8位飛行員，和5名皇家海軍（RN）的飛行員都在美國南卡羅來納州的波佛特海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Beaufort）接受訓練，同行的還有81名維修工程師和14名後勤、技術支援人員。

英國是F-35計畫的最早支持者之下，不過他們最終捨棄F-35A與F-35C的採購方案，決定全都購買可垂直起降的F-35B，總數達到138架，會服役在皇空海軍與空軍之中。除目前已峻工的伊莉莎白女王號以外，他們也計畫建設另一艘同型艦威爾斯親王號(HMS Prince of Wales)。

(中時電子報)