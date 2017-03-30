指斷接回拚復健 新住民蘇虹鮮開店圓夢
30歲的越南籍新住民蘇虹鮮，目前在移民署南區事務大隊台南第二服務站擔任通譯，她擁有一身好廚藝，平常就喜歡做些家鄉口味的糖果甜品，1年多前在糕餅工廠打工意外被機器夾斷左手3根手指，差點放棄烘焙夢，後來在親友鼓勵下努力復健，走入廚房重拾興趣，開設的手工糖果餅乾工作坊也即將開幕，一圓兒時夢想。
蘇虹鮮說她從小就愛吃甜食，尤其是外婆做的芝麻、花生酥糖，經常跟外婆提到將來要開家糖果店，但12年前從越南嫁來台灣，人生地不熟，也漸漸把這事情淡忘，不過疼愛她的婆婆，對她的料理非常捧場，就算自己覺得味道不夠滿意也照樣吃光光，後來她開始學著製作家鄉味的糖果茶點，婆婆一樣讚不絕口，是她的頭號粉絲，但兩年前婆婆過世，讓她悵然若失。
禍不單行，沒過多久，蘇虹鮮在糕餅工廠工作時，又發生意外，她的左手從食指到無名指被機器截斷，前後經歷3次手術才接回，讓左撇子的她連廚具都拿不起來，心情跌到谷底，丈夫黃純健不斷鼓勵她，經過半年復健，雖然中指仍無法用力，但總算能做回最愛的烘焙。
蘇虹鮮越挫越勇，她將自己製作的手工酥糖四處分享，做出口碑後，還義賣贊助弱勢，她的酥糖保留越南傳統風味，都選用台灣在地食材製作，也通過食品檢驗，在移民署匯集資源協助下，她的手工糖果餅乾工作坊以網路為平台正式開張，圓了開店夢想。
(中時)
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