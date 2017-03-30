再辦大閱兵？大陸國防部：具體活動適時發布

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今年是中共解放軍建軍90周年，有消息指大陸擬再次舉辦大閱兵，對此大陸國防部30日表示，今年是值得紀念和慶祝的，至於具體有哪些活動，會適時發布資訊。

3月30日在國防部例行記者會上，國防部新聞局副局長，國防部新聞發言人吳謙大校表示，今年是中國人民解放軍建軍90周年，90周年的崢嶸歲月值得紀念和慶祝，至於具體哪些活動，有關部門會適時發佈資訊。

吳謙是在回應「今年是解放軍建軍90周年，屆時是否會舉辦閱兵活動」時，做出上述回應。

(旺報)