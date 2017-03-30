遭刺計程車司機曾是離職警，警方改口否認

汪男離開警職後轉開計程車，疑因長期騷擾蔡姓女子，30日在自己的計程車上，被蔡父持刀刺死，駕駛座旁車門血跡斑斑。（林宏聰攝）

高雄六旬蔡姓父親不滿47歲汪姓計程車司機糾纏女兒，30日持刀刺死汪男，事後警方一度向媒體表示，汪男曾是員警，在保三服務，離職後轉開計程車，不過，因離職警身分太敏感，分局高層下令改口，還要求媒體配合更正，轉而強調警方僅調查案情需求，從未探詢死者過去身分。

今天上午，警方轉述汪姓死者的母親說法，指汪男年輕時曾是警察，在保三服務，約20年前離職，後來迎娶越南籍女子，育有一女，目前讀國中。

不過，媒體披露司機過去曾是離職警察後，或許因為身分特殊敏感，轄區苓雅警分局高層認為不宜強調，下令基層改口，下午改說因調查案情不需要，所以從未向汪母詢問汪男背景，甚至還向媒體改稱「經向保三（駐地高雄）查證，無此離職員警」。

汪男疑因追求蔡姓女子不成，多次到蔡女家中騷擾，30日清晨又到蔡家搗亂，與蔡女父親起了爭執，汪男疑似開車衝撞，蔡父氣得跑回家，拿出一把約25公分長尖刀，往汪男胸口刺去，旁人見狀緊急打電話將汪送醫急救，但仍於上午8點多宣告不治，蔡父呆坐在地，被趕來的警方當場逮捕，因他在拉扯過程中左手也割傷，送醫包紮縫合，後續依殺人罪嫌移送法辦。

警方表示，汪男因開計程車載到30多歲的蔡女，兩人因此認識，汪男追求1年多，經常藉故尾隨、打電話、還從門縫塞示愛紙條、送包裹寄到蔡女家中，蔡女家人根本不敢打開，直接丟掉，蔡女父親也為此多次與汪男發生口角。

30日清晨5點左右，汪男又到苓雅區光華二路巷內的蔡家，試圖找蔡女挽回感情，再度與蔡父爭執。家人事後向警方表示，汪男衝上計程車，一度開車作勢衝撞蔡父，蔡父才衝回家，取出1把25公分長尖刀，直接往駕駛座上的汪男胸口刺去，盛怒之下刺了3、4刀，其中一刀不偏不倚刺中汪男心臟，拉扯時蔡父自己的左手也被割傷。

鄰居見狀立刻報警，警消到場時，汪男倒在計程車駕駛座，已無呼吸心跳，送醫急救仍因傷重，於早上8點多宣告不治；蔡父則一臉茫然、呆坐在巷口，員警見他手上也是鮮血直流，先送他到國軍高雄總醫院縫合包紮，之後帶回派出所進一步偵訊，後續將依殺人罪嫌送辦。

警方表示，汪男是否先開車衝撞，仍有待釐清，不過員警趕抵時，計程車確實與路旁停放的自小客車撞在一起，車頭保險桿毀損。

當地光華里里長吳照鉠則表示，蔡家在里內住了40多年，蔡父是鋼鐵廠退休工人，相當老實，家庭背景也單純，鄰居都知道汪男長期騷擾蔡家大女兒，勸蔡父報警處理，但他說對方只是小動作，不想把事情鬧大，沒想到今日蔡父竟為了保護女兒行凶。

(中時)