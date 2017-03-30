美濃戶政事務所申辦自然人憑證 好禮相送

又到綜合所稅申報期，高市美濃戶政事務所舉辦「申辦自然人憑證 好禮相送」活動，自4月1日至4月30日止至該戶政所及六龜辦公處完成申辦自然人憑證者，即可獲贈精美毛巾1組。另3人以上集體申辦者，即加贈送可愛造型16G隨身碟1顆，贈品數量有限，送完為止。

每年到5月份綜合所得稅申報期間，每個戶政事務所都將會湧進大批民眾申辦自然人憑證，不時出現大排長龍的情形。美濃戶政事務所為鼓勵民眾提早申辦，可避開擁擠人潮，特別提前在4月份舉辦好禮相送活動，歡迎民眾至該戶政所或六龜辦公處申辦，不僅可以快速取得憑證並且還能獲贈精美禮物，實在一舉數得。

美濃戶政所主任李秋利表示，自然人憑證申辦，凡年滿18歲(含)以上，設籍中華民國之國民(請備妥身分證正本與E_MAIL信箱及IC卡工本費250元)，到任何一個戶政事務所皆可辦理，自然人憑證除應用於報稅服務外，還可免費申請電子戶籍謄本、勞保、地政、財稅、監理、入出國…等多項系統應用服務，民眾多加利用網路，可節省奔波往返的寶貴時間。

(中時)