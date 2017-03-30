新北投車站歸鄉 31日音樂會暖身

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新北投車站順利回娘家，4月1日即將開張「見客」，明晚7時30分先舉辦百年守歲音樂會，替新北投車站暖身。

新北投車站建於民國5年，民國77年因捷運淡水信義線之故，面臨拆除命運，因緣際會下搬移至彰化。民間、政府為讓新北投車站「回娘家」，多次奔走，甚至連遷回地、組裝方式等，也多次召開公聽會討論，終於去年拍板遷回七星公園內。

新北投車站逾百歲，木構造建物歷經風吹日曬及2次拆解，市府投入新台幣2000萬元資金，依文資法修復，將於今年4月1日開張。文化局表示，明晚是新北投車站100歲的最後一天，當地居民自主舉辦「守護老車站爵士音樂會」，陪伴新北投車站迎接新的旅程。

文化局指出，開張當天下午，北投地區各校、居民等會共同組隊遊行踩街，見證新北投車站歸鄉；晚上7時30分，在地音樂人、月琴達人陳明章則舉辦「戀戀北投」音樂會。陳明章在民國101年時創作「心愛的老車站」，唱出北投人奔走爭取車站回娘家的驕傲。

文化局也在七星公園舉辦4天文創列車市集，並安排「磺泉探秘—來自地獄的享受」及「北投軼夢—闖進繁華歲月」2條生態導覽路線。1060330

(中央社)