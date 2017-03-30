指吳敦義錯失改革契機 詹啟賢：就事論事
前中國國民黨副主席詹啟賢今天針對批評前副總統吳敦義錯過改革契機表示，完全是就事論事，覺得必須勇敢、誠實的面對過去的錯誤，懇切地檢討，未來才不會再發生這樣的事情。
前副總統吳敦義提出黨務革新白皮書，詹啟賢今天表示，「我們還要將明天交給一再錯失革新契機的人嗎」？
對此，詹啟賢今天下午在前往立法院探望「八百壯士」時受訪表示，他完全是就事論事，覺得必須對過去的失敗，懇切地來檢討，勇敢、誠實的面對過去的錯誤，懇切地檢討，未來才不會再發生這樣的事情。
另外，詹啟賢也向八百壯士表達慰問，他說，大家都支持改革，但一定要做到合情、合理、合法，因為終究這不是退休軍公教警消的錯，政府不能只是節流，還要想到開源，而且要跟大家好好商量。
詹啟賢表示，盼民進黨政府站在社會和諧、不造成世代對立的情況下跟大家來談，若有什麼需要幫忙，他會盡力幫忙。1060330
(中央社)
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