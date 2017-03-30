年改修法草案通過 李來希：公布報告
行政院及考試院今天通過年金改革修法草案，全國公務人員協會理事長李來希指出，將開始遊說行動，但還是要求應該先提出精算報告，公布精算實質內容。
行政院上午舉行院會，通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」、「勞工保險條例部分條文修正草案」；考試院會也在今天通過公務人員退休撫卹法草案，草案都將送立法院審議，正式啟動年金改革修法程序。
對此，李來希批評，今天還是沒有理想的精算報告，說調整之後措手不及，過2天報告才會出來，「既然措手不及今天送幹什麼？」，為什麼不等報告出來再檢視呢？
「決策品質不要這麼粗糙」，李來希說，還是要求要有精準的數據、公布精算的實質內容，「不是你說13年就是13年，隨便你講」，要公布給社會大眾檢視。
李來希表示，現在希望年金不改是不可能的、「是不切實際的幻想」，但還是希望能改的溫和，在大家能夠接受的範圍，「不要硬幹」。
李來希說，硬幹就是火車對撞，這個社會不缺對立，但欠缺和諧，街頭要走，談還是要談，接下來會繼續遊說，遊說有很多方式，有柔性的也有壓力的，都會去嘗試，「不會坐以待斃」。1060330
(中央社)
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