大學生連假相約出遊 國道爆胎6傷

就讀大學的劉姓男子今天下午開車載同學出遊，行經中山高南下199公里時，休旅車突然爆胎造成6人受傷，所幸無生命危險。

劉姓男子指出，學校準備要放春假，他開著休旅車載著5名同學，想要利用春假假期一起出外遊玩，沒想到行經中山高199公里南下彰化路段時，左後輪突然爆胎，休旅車先失控撞上護欄才停下來，不過他和同學們都因強大的撞擊力道而受傷。

部立彰化醫院急診室主仕黃伊文說，休旅車上的乘客除了1名男子頭部有15公分長的撕裂傷、有腦震盪，傷勢較重需要留院觀察，其他5人都是頭部、上肢有撕裂傷，沒有生命危險。1060330

(中央社)