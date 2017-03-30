海象叔叔起床了 基隆童話節清明登場
基隆童話藝術節將在清明連續假期登場，主辦單位今天下午陸續把虎克船長、海象、小木偶等大型裝置藝術充氣，孩童們忍不住跟著主持人高喊「海象叔叔起床了！」。
基隆市府今年結合陽明海洋基金會及紙風車劇團等各方資源，規劃「2017基隆童話藝術節」，位於市中心的國泰世華銀行上方有9公尺的大企鵝，海洋廣場也有大海象、螃蟹、海龜，一旁的陽明海洋藝術館更設置24公尺的大藍鯨拱門和八爪章魚。
另外，5公尺高的小木偶也將坐在舊火車站屋頂，等待各方遊客到來，15公尺的虎克船長也會在海洋廣場2期景觀台旁高聳佇立，從西岸、海洋廣場延伸到東岸，到處可見巨型裝置藝術，將市區打造成「兒童藝術城」。
海洋廣場周圍也裝設小學生彩繪的魚旗及藝術裝置，整個內港充滿童趣，4月4日閉幕當天，主辦單位更邀請長榮交響樂團在海洋廣場演奏2小時，歡迎民眾攜家帶眷前來基隆，感受不一樣的兒童節。1060330
(中央社)
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