陸首批野放貓熊死亡 疑遭不明動物攻擊

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中國大陸第一批野放貓熊「和盛」在放回自然環境後，不到3個月就被發現死亡。研究人員從尋獲的屍體發現有明顯外傷，懷疑遭到不明動物攻擊，導致細菌感染而死。

為了讓貓熊能回歸大自然生活，中國大陸「成都大熊貓繁育研究基地」從2008年起設立野放研究中心，從2014年展開相關的圈養貓熊野放訓練研究，並選定雄性的「和盛」和雌性的「倩倩」作為第一批野放的貓熊，在4個不同環境進行野放訓練。

中國網引述繁育研究基地官方微博的消息指出，在經過長時間的野訓後，「和盛」與「倩倩」在去年7月進入野外環境訓練。

9月下旬，研究人員發現「和盛」配戴的全球衛星定位系統（GPS）項圈發出警報後，立即展開搜索，可惜發現時，「和盛」已經死亡。

根據微博公布的報告指出，「和盛」的右肩、右耳與右後肢有明顯外傷，應該是遭受不明動物攻擊，造成全身性細菌感染，導致敗血症死亡。

至於「倩倩」在經過3個月完全野外生存訓練後，考量冬季野外條件可能帶來的適應性問題，去年9月時已經帶回野放適應場訓練。1060330

(中央社)