美前官員：川普上台 台需準備大幅開放農產品
美國前駐亞太經合組織（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）在智庫全球台灣研究中心（GTI）撰文表示，美國總統川普政府在經貿協商中可能較為強勢，台灣必須準備好在大幅開放市場上讓步，至少要提前並全面開放農產品進口。
新浪網報導，王曉岷表示，川普（Donald Trump）政府在今年一月撤出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，台灣推動強化區域經貿連結，並考慮和美國洽談自由貿易協定（FTA）或雙邊投資協定（BIA）等，蔡英文需決定上述方向與台灣經貿優先級的關聯。
他表示，自由貿易協定旨在以取消或降低關稅、進口限額和非關稅壁壘等來開放市場，如以韓美自貿協定為例，受影響產業包括農業、汽車、製藥和電子業等。「雙邊投資協定」則是保障來台外資能在公平環境下競爭，以市場導向來決定政策，並鼓勵外資登台。
王曉岷稱，無論是推動自由貿易協定或雙邊投資協定，台灣必須考量可能要付出的代價與事前準備需求，至少要提前並全面開放農產品進口，特別是牛肉與豬肉項目。台灣的外匯與公營企業相關政策，也將面臨調整的壓力。
(旺報)
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