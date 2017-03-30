登高山祈福 果然錄取醫學系！
虎尾高中殷盼高三學生都考上理想學校，上周登雲林最高峰二尖山祈福，上午部分大學繁星放榜，果然又傳出喜訊，學測73級分的鍾靈與陳韋彤分別錄取長庚、陽明醫學系，歐秉豪上台大機械工程系。
為展現必勝決心，學生徒步走出虎尾才搭車前往古坑華山國小紮營，翌日清晨直上二尖山，完成攻頂後，又循著稜線跨到嘉義縣太平，向當地三元宮供奉的文昌君祈拜。
校長薛東埠指出，此次活動突顯出學生團隊合作互助與堅毅的精神，由於採自由報名，要登山的人都自願替沒參加的同學帶祈福卡上山過火加持，拔營時將場地整理得一塵不染，只留下感謝，即使爬到吐，仍堅強完成攻頂，讓他很感佩。
逾1200公尺高峰淬煉及虔心祈禱，果然有「神」回饋，繁星醫學系二階放榜，陳韋彤錄取陽明，鍾靈長庚；歐秉豪上台大機械工程系，另有28人錄取清大、交大與中字輩國立大學。
(中時)
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