電子轉診好處多 健保署大力推

電子轉診方便又環保，健保署已經成立「電子轉診平台」，30日召集醫界大力宣傳。（黃文博攝）

看病透過電子轉診，方便又環保，健保署「電子轉診平台」於3月1日開始施行，即不斷召集醫界大力推廣，目的在強化診所與大型醫院的合作轉診，實施不到一個月，台南市立醫院已接受16家診所共24人次轉診個案。

台南市立醫院表示，該院與基層診所，一向維持良好的轉診機制，並鼓勵診所成為病人的家庭責任醫師，因此「電子轉診平台」實施以來，只要該院轉診中心接收到轉診個案，即會主動與個案連繫協助掛號與就醫，病人只要依照通知報到即可。

台南市立醫院表示，例如德東診所是該院長期的合作夥伴，屬於「家庭醫師整合性照護計畫」的成員，而許先生是德東診所黃婉君醫師的患者，黃診斷出許先生為氣喘急性發作需立即轉診，旋即安排許先生至台南市立醫院就診。

大型醫院如果和診所有長期合作關係，診所就會很放心的將患者轉診出去，而且還可以持續關心追蹤患者病況；最重要的是，患者病情穩定後，醫院也放心下轉由診所繼續照護，建立診所、區域醫院、患者間的信任感，健保署認為，這才是雙向轉診的精神。

健保署強調，「電子轉診平台」讓基層醫師和上游醫院或平行的專科診所充分溝通及合作，不但節省重複檢查、等候就醫的時間，也讓民眾更信賴社區的家庭醫師，如此才能落實分級醫療。

(中時)