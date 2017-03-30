婆婆媽媽送愛 林內100多名弱勢國小生獲禮物

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一群婆婆媽媽組成「美麗有約熱心協會」，30日送300元至500元禮物給九芎國小弱勢學童。（周麗蘭攝）

林內鄉一群婆婆媽媽組成「美麗有約熱心協會」，會員每人每月交100元，今年兒童節幫鄉內弱勢學童買300到500元禮物，共有100多個小朋友收到。

九芎國小有37個小朋友收到自己想要的禮物，籃球、芭比娃娃、筆袋、自動鉛筆、桌球拍、扯鈴、遙控車、電子錶、休閒背包、黏土組、可愛熊布偶等。

校長陳雅芳表示，事前詢問小朋友最想要的禮物，3個小二女學童最想要的是芭比娃娃，雖與學習無關，還是幫她們圓夢，因為她們真的很想。

共有7個學生想要籃球，六年級生賴冠宇說，籃球可以一起玩，放假時也可和鄰居打，他的夢想是當個運動員。

理事長鄭麗疇說，協會以婆婆媽媽為主，成立2年而已，鄉內弱勢小朋友不少，希望幫上一點忙，因此請學校老師提報名單、調查所需，預算300元至500元。

總幹事曾富春表示，每月交100元會費不多，所以每3個月就義賣一次愛心便當，還做過蘿蔔糕、芋頭糕、肉粽義賣，食材都是姊妹提供，所得都當作公益基金，買禮物的錢就是來自這裡。

(中時)