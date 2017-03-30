三民區第二戶政所 積極協助找到「媽媽」的娘家

三民區第二戶政所積極協助找到媽媽的娘家。（吳江泉翻攝）

家住高雄市苓雅區的吳家姊妹兩人，因母親在她們年幼時便已往生，依稀記得阿姨們曾經來探望，時間一久歷經搬家等因素，且各自忙碌家庭斷了聯繫，但多年來思念母親之情不斷，於是兩人便決定尋找媽媽的姊妹一解思親之愁，在三民區第二戶政所積極協助與安排之下，終於讓吳家姊妹兩人如願見到阿姨們，就好像看到自己的媽媽一樣親切。

吳小姐表示，媽媽在她們牙牙學語的時候就撒手人世，姊妹兩人雖然在健康快樂的環境中長大成人，但夜深人靜時依然想念著媽媽，經常和妹妹討論我們一起來找阿姨好不好？想藉由尋找母親的姊妹，找回媽媽的娘家、媽媽的味道。

姊妹兩人想到此事，便為之心酸，更加確定想要找到媽媽姊妹的決心，於是前往三民第二戶政所請求協尋，承辦人員接案之後，對於姊妹兩人的心願感同身受，於是積極的循線協尋，因兩人當時年紀太小，只記得阿姨的偏名，其全名及年紀均不甚清楚，經承辦人員調閱相關資料並透過數位化電腦交叉比對，終於查出現居住於台南市，該所以最快速度寄出協尋相關資料，讓她們終於如願所償，找回媽媽的味道、找回失去的娘家。

三民第二戶政所主任吳淑惠表示，戶政所為第一線為民服務機關，同仁對民眾的需求，秉持同理心換位思考，盡力提供協助與服務，雖然民眾提供的資訊有限且有誤，同仁不但沒有一句找不到就結案，而是耐心的比對出一條回娘家的路，值得嘉許。

高市府民政局為提供更優質的服務開發「高雄市戶政線上e指通」APP，也提供了包括協尋等23項線上服務及42項線上預約，歡迎大家多加利用。

(中時)