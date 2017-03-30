YS「職」點迷津 相關課程即日起展開
畢業季即將來臨，面對未來，青年朋友是否會感到惴惴不安，無所適從，勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)4月份舉辦一系列「理想無限畢業季」職涯教練專業課程，邀請青年一起為邁入職場做準備，在職涯教練不藏私的傳授下「練就一身好功夫」，在求職路徑一路ALL PASS。
YS邀請專業職場教練們分享職場生活學，除了舉辦一系列職涯課程，包括「能力提升不能等-問題思考分析術」、「求職門檻不能卡-履歷面試大補帖」、「溝通技巧不能少-職場溝通必備攻略」及「打造職場新關係-做好向上管理」等；也安排職涯活動，讓講者化身為「職場NPC」為青年「職」點迷津，課程包括「夢想其實沒那麼難 YOU CAN DO MORE」、「點開網路行銷懶人包」、「文創幕後創作者經紀人現身說法」、「青年聲展台-技職平台《技職3.0》創辦人黃偉翔真心分享」、「超越夢想極限-運動員轉型拼出精采人生」等，有興趣的青年可上勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心官網或電洽07-2313232查詢相關訊息。
(中時)
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