華裔教授批中國新移民 對民權不關心

知名法學家、華裔美籍教授吳華揚近來在美媒「哈芬登郵報」的專欄文章中，批評以中國人為主的亞裔新移民，除了複製外人眼中的刻板印象，對社會正義和民權理念也不關心。

吳華揚（Frank H. Wu）出生於台灣，小時候移民美國，是美國著名的社會運動人士，長期為亞裔在美國追求平等權利而發聲。他也曾是加州史上首位擔任法學院院長的亞裔。

吳華揚在文章中說，早一代移民和新一代亞裔，「特別是來自中國的移民」，在理念上不同。這些人偏執、不在乎民主價值，還認為自己比其他有色人種優越。

「從高等教育多元化，到『非法』移民、同性戀權利、員警暴力、體罰、死刑等問題，不管你組織的是什麼樣的抗議活動，他們毫無例外地站在你的對立面。」

此外，這些新移民可能只是早到了一點，就看不起那些比他們更晚到美國的親戚。他們也展現了外人對他們的刻板印象：珠光寶氣、不太排隊、摳鼻子、隨地吐痰、開車不守規矩、「但願他們至少別吃狗肉」。

吳華揚在文章中強調，「我們和他們不同、我們不能代表他們」，儘管外表看起來都很像。

這篇名為「給美國亞裔活動家的一封私人信」的文章，18日發表後引起許多迴響。陸媒觀察者網稱他罵人不帶髒字，「知名華裔教授竟高調羞辱中國新移民」。

不過，也有網友認同吳華揚的說法。有人留言說，現在這批移民根本不關心底層，「他們強勢虛榮任性，帶著不同常人的財富，哪管那些經歷了漫長掙扎人們的不易和艱辛。」也有人說，「老移民渴望融入美國，而新移民則希望把美國改造成中國。」

對於許多紛擾和批評，吳華揚22日又在哈芬登郵報（The Huffington Post）上發表「給中國新移民的公開信」，表示許多人誤解了他，並呼籲移民要團結及溝通。1060330

(中央社)