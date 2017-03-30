駁綠委 馬辦：民進黨的司改只為方便打壓

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天說，民進黨對法官不順己意判決總以政治角度解讀，不禁令人質疑民進黨的司改只想建立「屬於民進黨的司法」，方便打壓其他政黨及政治人物。

民主進步黨團總召柯建銘自訴馬英九教唆洩密、加重誹謗罪，馬英九一審獲判無罪，民進黨籍立委管碧玲認為，這將開啟「有權者干預司法之門的誘惑」。

徐巧芯下午表示，管碧玲的說法完全是本末倒置、顛倒黑白。柯建銘對自己的案件進行司法關說，施壓檢察官放棄上訴成功，才是「有權者干預司法」。管碧玲不去質疑干預司法的柯建銘，卻來批判處理司法關說的馬英九，這樣雙重標準的護航，難看至極。

此外，民進黨籍立委陳其邁也提出質疑，徐巧芯說，北院判決清楚寫著「無論被告身分多特殊、案件多敏感，本院皆應嚴守無罪推定原則」，柯建銘身為自訴人，提不出充足的證據證明馬英九有教唆洩密行為，本案法官判決無罪，不僅適法而且適當。

徐巧芯表示，法官不是政客，當然不像陳其邁不需講求證據，只憑政治立場下定論。

徐巧芯說，民進黨執政以來不斷說要進行「司法改革」，但對法官不順己意的判決卻總以政治角度解讀，甚至說「民進黨還是期待司法勿枉勿縱、公正辦案」。民進黨身為執政黨，作出這樣的官方回應，算不算企圖影響法官判決？

她表示，民進黨種種不當言論與作為，不禁令人質疑民進黨的「司法改革」只是想要建立「屬於民進黨的司法」，方便打壓其他政黨及政治人物罷了。1060330

(中央社)