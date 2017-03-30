親民黨17週年慶 宋楚瑜大秀APEC照片
親民黨主席宋楚瑜今天在親民黨17週年黨慶活動秀出他在亞太經合會中與中國國家主席習近平的照片，他說，習近平有認出他的橘色領帶，他則向習近平說，橘色還是橘色，沒變綠。
親民黨今天在台北長榮桂冠酒店舉辦17週年黨慶茶會，包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲、前內政部長李鴻源，皆到場共襄盛舉。
宋楚瑜今天致詞時，整整說了超過40分鐘，而他也特別在黨慶活動中，公開去年他到秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC）時，與各國領袖間的照片，並親自介紹照片當時的故事與背景。
現場所展示的照片，有多張是與習近平互動的照片，宋楚瑜說，習近平有認出他過去在宋習會時戴的橘色領帶，他則向習近平說，橘色還是橘色，沒有變綠色；此外，有一張照片是宋楚瑜與習近平在談話，照片的右邊則是日本首相安倍晉三在看著他們，宋楚瑜說，這表示大家都很重視台灣。
至於為何會公開這些照片，宋楚瑜表示，他有特別與對岸溝通，對於親民黨今天這麼一個重大的日子，他以黨主席的身分，必須要向黨員說明過去一年中，黨團做了什麼，當政府賦予他們任務時，曾經如何在世界為台灣發聲，又不會與對岸發生衝突。1060330
(中央社)
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