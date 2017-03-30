二林鎮土雞場感染禽流感 撲殺1萬6989隻雞

二林土雞場感染禽流感，彰化縣動物防疫所撲殺1萬6989隻，進行環境消毒。（吳敏菁翻攝）

二林土雞場感染禽流感，彰化縣動物防疫所撲殺1萬6989隻，進行環境消毒。（吳敏菁翻攝）

二林土雞場感染禽流感，彰化縣動物防疫所撲殺1萬6989隻，進行環境消毒。（吳敏菁翻攝）

二林土雞場感染禽流感，彰化縣動物防疫所撲殺1萬6989隻。（吳敏菁翻攝）

氣候溫差變化大，仍為禽流感好發期，彰化縣二林鎮一家土雞場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，30日共計撲殺1萬6989隻土雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，3月27日接獲二林鎮一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，陸續死亡2124隻，防疫所派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日進行全場撲殺清場及消毒工作。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，今年度共撲殺土雞2場35413隻，肉鴨7場7627隻，合計4萬3040隻。

(中時)