西湖遊園車 4月連假柚花節亮相

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西湖鄉公所將在4月1、2日於湖東多功能活動中心舉辦柚花藝術節活動，邀請遊客在清明連假期間，到西湖嗅香、嘗美食，慢活遊玩，還有苗栗縣內首創電動遊園車提供免費試乘體驗。

「戀戀柚花鄉柚花藝術節」活動現場有精彩藝文表演活動、親子手作DIY、健行活動及農特產品展售，並以當地食材入菜，推出「品香柚花宴」及「柚花餐盒」。

西湖鄉長古木賢表示，為讓遊客感受與往年不同的藝術節，首度推出電動遊園車，歡迎民眾免費試乘，今年也和客委會客家發展中心合作，舉辦「柚林宴客時尚秀」，是全國首創在柚花樹下進行客家創意服裝走秀，要讓遊客耳目一新。

西湖鄉公所今年爭取企業贊助40萬元，購置10輛電動遊園車，也將在柚花節亮相，活動當天可體驗，未來將委由西湖鄉休閒產業發展協會負責營運，前2個小時每小時收費200元，第3個小時後每小時100元，全天最多收費800元。

電動遊園車既環保又便利，對於年幼孩童及高齡遊客而言，也是暢遊鄉間小道的利器，除了台1線、縣道119及128不能行駛外，也能透過遊園車還鄉玩一圈，包括店仔街打鐵店、吳濁流藝文館、雲梯書院等景點，歡迎民眾提前預約。

(中時)