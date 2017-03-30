不只我們愛喝 乾隆皇也是「奶茶」控

清高宗乾隆皇帝，也是清朝最愛喝奶茶的皇帝。（圖/網站圖片）

對於生活在現代兩岸三地的我們而言，奶茶是一個再常見不過的飲料，無論老幼都喜歡香濃可口的奶茶，但你可知道，不只我們愛喝，清宮朝廷內更愛喝，又現代話語來說，清高宗乾隆皇帝就是「奶茶控」。不僅茶葉要選普洱、武夷、碧螺春等名茶，皇上本人也有專屬的奶牛提供新鮮牛奶，而最關鍵的水，則精選北京玉泉山泉水，讓乾隆能隨時享用奶、茶、水三項融合的優質奶茶。

來自東北游牧民族的清朝，飲食上多少也受到蒙古影響，入關後皇宮仍保有喝奶茶的習慣。《乾隆二年除夕大宴膳單》檔案記載，就詳細記載了繁瑣且正式的奉茶儀式，顯示皇帝后妃對奶茶的重視程度。而清宮每年需要消耗的奶茶原料更讓人瞠目結舌，《欽定總管內務府則例》規定，「從皇上至皇子，每日供應奶茶所需的牛奶量，根據層級分配不同奶牛量，其中皇上每日乳牛100頭、皇后25頭、皇貴妃6頭和貴妃4頭。有了牛奶，茶葉更不能馬虎，御用茶葉從雲南、福建、江蘇等70個府精選出，包含普洱、武夷、碧螺春等著名茶種，整個皇宮年度茶葉消耗量高達1.4萬斤。

不只現代人愛喝，在清朝一代，尤其是乾隆皇，都熱愛飲用奶茶。（圖/網站圖片）

清宮特藏的普洱茶膏供品。（圖/網站圖片）

酷愛奶茶的乾隆皇帝，對於煮茶用水更是講究，不僅用銀斗為天下泉水評比，最終選擇北京的玉泉山泉水為御用，每回出巡時都必須要求下屬帶一大桶隨行飲用。而負責煮茶的機構，為滿足皇帝挑嘴的味蕾，還重金特聘11名蒙古的煮茶人入宮，讓這杯所費不貲的高貴奶茶，成為皇帝最佳的飲料；當時在宮中供職的天主教耶穌會傳教士蔣友仁（Michel Benoist）回憶，他在信中告訴友人說，乾隆皇帝平時熱愛喝各種茶品，其中最大宗的就是奶茶，這些飲品能滋補身體和改善消化，皇帝能活到88歲，絕對與喝茶有直接相關。

奶茶煮好後，還需搭配專用茶碗，與一般茶杯不同的是，這種游牧民族的茶碗屬於淺碟寬口型，讓大口吃肉的同時，也能大口暢飲美味的奶茶，就以蒙古土爾扈特部進貢的茶碗，碗高6公分、口徑16.3公分，就可裝下600多毫升的奶茶，讓人喝到滿足。乾隆的茶碗有木製、瓷器和美玉製成，上面不只印有「乾隆御用」的圖章，也會在茶碗題上「御製詩」，賞賜臣子們一碗香濃的皇家奶茶。

(中時電子報)