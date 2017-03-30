川普旅遊禁令恐讓美旅遊業損失5,400億元

民眾抗議川普綠旅遊禁令。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)在1月及3月分別簽署了兩次旅遊禁令，禁止來自特定穆斯林國家的遊客入境美國，儘管兩次禁令都被法院暫止了，但仍製造了美國對外國遊客的敵意環境，對美國旅遊業造成了損害，據旅遊顧問公司估計未來兩年美國觀光業將損失高達約180億美元(約新台幣5,400億元)。

據《USA Today》報導，美國觀光業被川普兩次的旅遊禁令搞得人心惶惶，因為外國遊客每年的商機高達2,500億美元(約新台幣7兆5,730億元)，而儘管川普的旅遊禁令被法院暫止，但是仍減少外國遊客到美國旅遊的興致，在今年1月26日及3月6日兩次旅遊禁令公布後，航班及飯店被預訂的情況下跌，旅遊分析師哈特維爾德(Henry Harteveldt)表示，這是因為兩次禁令就像是在美國的大門舉起了「不歡迎」的布條。

而其實在川普上任之前，他反對移民的政策及思想也讓不少外國遊客對赴美旅遊感到擔憂，哈特維爾德也拿出去年12月的調查顯示，來自15個國家的外國旅客，每個國家約有20%的受訪者表示，在2017年取消或不想赴美旅遊。他表示美國現在傳達出了「純粹不想讓來自特定國家的外國遊客來的訊息」。

法律系學生自願到機場幫助可能會受旅遊禁令影響的旅客，可以順利通過海關。(圖/美聯社)

根據旅遊顧問公司Tourism Economics估計，今年外國遊客受旅遊禁令的影響，造訪美國的人數將減少430萬人，觀光業收入將減少74億美元(約新台幣2,240億元)，而明年將持續影響630萬人赴美旅遊，觀光收入也將少108億美元(約新台幣3,270億元)。該公司的主席表示：「從川普的演講及政策，包括外交、貿易、邊境管理、簽證方面，全球的市場接受到了美國發出的不再是『歡迎』的訊息」。

據美國旅行協會(U.S. Travel Association)執行長道恩(Roger Dow)表示，外國遊客的下降讓人非常擔心，因為過去幾年赴美旅遊的外國遊客一直呈現成長的趨勢，從2009年5,400萬人到2016年的7,700萬人，而這些都將影響到美國的航空、飯店及景點的收入，該協會估計平均每位遊客在美國18天會花費4,300美元(約新台幣13萬元)。

而川普的禁令不只影響美國的旅遊業，也影響了美國的高等教育機構，在今年的2月3日有將近600所美國大學及學院，向美國國土安全部長凱利(John Kelly)表達他們的憂慮，各大專院校擔憂川普旅遊禁令將會有想國際學生到美就讀的意願。

根據美國教育委員會(American Council on Education, ACE)表示，美國每年約有100萬名國際學生在美花費達320億美元(約新台幣9,700億元)，而川普旅遊禁令不僅直接影響了約15,000名國際學生無法入境美國，還間接影響了其他國家的學生到美國的意願，會讓他們考慮放棄美國，到其他英語國家像是加拿大、英國、紐西蘭及澳洲就讀，該協會也表示，在接下來的學年，許多學校收到的入學申請都減少了，而其他國家的入學申請則是變多了。

(中時電子報)