童遊戶政 FUN新希望
高雄市左營區戶政事務所舉辦「童遊戶政FUN新希望」活動，邀請左營國小學童提前過兒童節，除了教小朋友學會家族親屬間的稱謂外，還讓小朋友許願，有的高喊「我要做全壘打王」，有的則做出掏槍的姿勢，喝令「大家都別動」，因為他要做警察，現場逗趣橫生，滿堂歡笑。
帥氣的戶籍員扮演「陽光哥哥」，他以輕鬆方式帶領小朋友玩「爸爸樹、媽媽樹」稱謂貼紙遊戲，教學童認識家族親屬關係，例如，阿姨的女兒叫「表姊妹」、弟弟的兒子叫「姪子」、爸爸的媽媽就是親愛的「祖母」等。
「陽光哥哥」教完之後，馬上驗收成果，沒想到小朋友的學習效果100分，上場一陣搶貼後全都貼對了，害得「陽光哥哥」獎品送不完，現場熱鬧滾滾；「陽光哥哥」趁機向小朋友宣導多功能戶政APP軟體，請小朋友學回家教爸媽利用手機下載使用，既省時又方便。
戶所還安排小朋友們許願，把許願卡掛在樹上，邊掛邊誠心雙手合十，默禱自己的美夢將來成真，場景令人動容。
戶所也不吝好禮加碼送，只要小朋友大聲說出願望就能再把獎品帶走，此時晨宇搶頭香，說立志當棒球選手，要成為「全壘打王」；未來想當警察的姿熏則擺出酷酷的拔槍姿勢，大聲喝令「大家都別動，警察來了」；郡儒想接爸爸棒子當「總舖師」，說要變出整桌的好料理請大家吃。
左營消防分隊也前來插一腳，擺上住宅用火災警報器道具，宣導校園防火安全及火災發生時應如何避難逃生，並解說警報器偵測濃煙的主要功能，是在提醒大家即時逃生，避免嗆傷。火災威力如此可怕，消防員故意問：小朋友，聽完以後還能隨意玩火嗎？小朋友用力搖搖頭，回說「不能玩火」。
左營戶政所主任蘇麗清在活動後表示，純真的童言童語撫慰人心，她衷心祝福小朋友每個願望都能實現。
(中時)
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