郝龍斌攻年輕人票，訴求世代交替

參選國民黨主席的郝龍斌訴求完成世代交替。（廖素慧攝）

參選國民黨主席的郝龍斌到嘉義市精忠新城拜票。（廖素慧攝）

參選國民黨主席的郝龍斌（右二）與嘉義市眷村黨員座談。（廖素慧攝）

參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天下午到嘉義市眷村拜票，他替洪秀柱主席稱病停開中常引起爭議緩頰，但也認為「停開不好」，應「建立副主席代為主持中常會的機制」，同時，他承諾要提拔50歲以下優秀年輕人參選，企圖搶攻年輕票源。

郝龍斌表示，他打電話向洪秀柱請假參選主席，洪幾乎沒有聲音了，真得病得很重，但停開中常會不好，應建立代理主席或副主席代為主持中常會的機制，呼籲外界不要揣測有「陰謀論」。

郝龍斌表示，完全認同青壯派立委訴求的主席選戰要提出政策、願景，而勿淪為互相謾罵的口水戰，他參選以來不攻擊黨內同志，堅持正面能量參選的理念及作法，因此連續3次民調拿到第1，期盼透過這次選舉「改變黨內互打、大老文化」。

郝龍斌表示，國民黨必須短期內大換血，3屆以上的立委擔任不分區，提拔50歲以下的優秀年輕人參選，以現任里長、議員及各級民代為優先拔擢對象，讓年輕人出頭，完成世代交替，才能翻轉國民黨，給民眾值得信賴的印象，走向重返執政之路。

郝龍斌由市議員傅大偉陪同，到嘉義市精忠新城、經國新城2大眷村拜票，與黨員進行座談，會中，針對軍公教年金改革、兩岸九二共識、日本核食等議題，郝龍斌重轟民進黨執政荒腔走板，用20年前已改掉的18%汙衊軍公教人員，國民黨要硬起來，不惜帶領公軍教走上街頭抗爭。

(中時)