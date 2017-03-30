如何避免出現「暈機」 旅遊網站建議這8招

《Travel & Leisure》推薦8個避免暈機的方式。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

搭機出國旅行絕對是一件令人期待的事情，但若是出現暈機的情況，原本愉悅心情肯定會大打折扣，使整趟旅途有著不美好的開始。對此，知名旅遊網站《Travel & Leisure》就整理出，8個可避免暈機的小撇步，有助預防或減緩身體不適。

不少旅客都有暈機的經驗，出現症狀可能會有，冒冷汗、頭痛、眩暈、噁心、唾液分泌增加、疲勞和嘔吐；更嚴重者，在飛行結束後仍久久無法恢復。《Travel & Leisure》近來就發表一篇文章，推薦8個可避免暈機的方法給旅人。

1、不要在機上閱讀

當乘客出現暈機症狀時，千萬不要想說用閱讀來轉移注意力，此非但不會改善，反可能會進一步破壞內耳平衡，讓狀況更糟；正確作法，應該要注視水平線或穩定的區域才是。

2、謹慎挑選飛機座位

一般來說，較靠近前方，或是在機翼的位置，通常比其它區域的座位更穩定，能減少暈機的情況發生。

3、注意起飛前飲食

在搭飛機前一天晚上，到起飛前的這段期間，用餐盡量簡單，尤其該避免攝取大量熱量或吃進過鹹食物。因為太鹹的食物只會讓脫水情況加劇，且記得上飛機後，跳過偏油膩的食物，讓胃好好休息。

4、通風口的好處

打開座位上的通風口，讓空氣流通，可減緩暈機症狀。

5、指壓

方式是用拇指，在手腕內側摺痕下方約2吋的地方，用不同的力道持續按壓，直到症狀減輕。

6、試試口頭心理建設

選擇一句鼓勵自己的話，像是「我可以控制我的暈機」，在症狀發生時於心裡複誦。事實上，以色列海軍就曾進行這般心理建設的實驗，結果顯示確實有幫助。

7、少量的薑汁汽水

薑對消化系統相當有助益，飲用少量的薑汁汽水，能緩解暈機症狀；但切記勿過量，因為誰也不想一直跑廁所。

8、服用抗暈藥

如果上述方法都失敗的話，可使用抗暈藥，不過有些吃了會引起嚴重嗜睡的情況，需小心使用。

(中時電子報)