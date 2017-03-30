雪季管制結束 雪山主峰雪未融登山需有雪攀裝備
雪霸國家公園的雪季管制到31日止，不過強烈大陸冷氣團預計將在4月清明連假期間發威，目前雪山山區受上周末冷氣團影響，雪山主峰步道部分路段積雪未融，形成濕滑的冰面，山友仍需藉助雪攀裝備，才能安全通過。
雪霸處與保七總隊第五大隊呼籲，欲進入該處生態保護區的山友，應攜帶足夠的雪攀裝備，配合山莊工作人員及保育志工現場狀況評估勸導，並考量雪況及全部隊員之雪攀能力，做好風險管理，雪攀經驗不足者，請審慎評估，不要貿然行動，避免意外發生。
保七總隊第五大隊表示，上周末的冷氣團南下，雪山圈谷積雪最深達25公分，雖近日陽光已露臉，但山上日夜溫度仍低，整天溫度維持在5至10度間，積雪表層溶化後，反而形成濕滑的冰面，必須正確使用冰爪、冰斧 (或登山杖)等雪季裝備，才能安全通過。
尤其主峰步道10.4K以上路段，積雪濕滑情形更為嚴重，有鑑於2015年1月及2016年2月，在步道10.7K及10.5K處，曾發生2起馬來西亞籍女登山客不慎滑落墜崖，造成一死一重傷的意外事件。
保七總隊第五大隊指出，前天有一隊來自香港的登山隊伍，因事前保育志工有告知圈谷步道的雪況，並請他們要詳加評估隊員的雪攀能力，不要勉強登頂；而當這支隊伍走到步道10.4K處，發現步道結冰濕滑，雖然離登頂僅剩500公尺，領隊仍毅然的下撤，並將全體隊員安全的帶下山。
雪霸處及該大隊同步呼籲，清明4天連假期間，申請進入雪霸國家公園生態保護區的山友，計有401隊1447人，籲請山友隨時注意天候變化，並攜帶足夠的雪季裝備，配合保育志工的現場狀況評估與勸導，千萬不要高估自我的登山能力，避免意外事件發生。
(中時)
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