獅子會環台送暖，中市獲贈25萬獎學金

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獅子會工商鐵騎環台送暖，30日騎抵市府廣場，台中市獲贈25萬清寒獎學金。（盧金足攝）

國際獅子會300A2區與中華民國國際工商經營研究社聯合會共同舉辦「獅子會工商鐵騎送暖環台行」，完成環台壯舉，今天（30日）騎回台中，捐贈25萬元給台中市做為清寒學子獎學金，副市長林陵三期盼愛心獎學金鼓勵孩子力爭上游。

林陵三說，「獅子會工商鐵騎送暖環台行」共捐贈350萬元募集而來的善款，全台約有700名學子受惠，台中市獲贈25萬元，共有50名國中小清寒學生獲得獎學金。

教育局表示，送暖環台行由國際獅子會300A2區事務長楊崇銘及中華民國國際工商經營研究社聯合會前理事長梁政炎發起，號召全國各地獅子會獅友及聯合會社友約66名企業人士騎乘自行車環台。

20日從台中出發，走遍19個縣市，以逆時鐘方向環台，最後再回到台中，總公里數約1000公里，以拋磚引玉方式，號召更多社會大眾發揮愛心。

環台鐵騎團今天下午抵達台中市政府，同時舉辦台中市的獎學金捐贈儀式，林陵三也在環台證書蓋上印章，象徵完成環台任務。

(中時)