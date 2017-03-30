蛋蛋幸福袋著走 戶政童萌會邀您歡度兒童節
高雄市三民二戶所將明（31）日上午8時至下午5時30分，舉辦「蛋蛋幸福袋著走 戶政童萌會」活動，歡迎親子一起到戶所提前歡慶兒童節。
去年，戶所首辦戶政小尖兵體驗營，獲得不錯的迴響，這次擴大參與對象，只要在31日當天到戶所洽公的國小六年級以下兒童及當日申辦出生登記的市民朋友，都可以得到一顆義工媽媽特製的茶葉蛋，但因茶葉蛋製作費時，限量80個，期待拿到茶葉蛋的市民朋友，都能收到淡淡的幸福感。
此外戶所還安排了「抽抽樂~戶政小學堂」有獎徵答大考驗，透過趣味問答方式，讓小朋友輕鬆認識戶所的業務，寓教於樂，闖關成功者可獲得筆袋一個及戶政小尖兵有獎徵答闖關證書1張。詳情請上三民區第二戶政事務所網站戶政公告項下查閱，或電洽07-3951246轉63蔡小姐。
三民區第二戶政事務所主任吳淑惠表示，戶所為了日常來訪的兒童，陸續建置親子遊戲區、哺集乳室及無障礙廁所等設施，讓小朋友也有舒適愉快的洽公體驗;在這個兒童專屬的節慶舉辦「戶政童萌會」，學習戶政知識無負擔，小朋友，準備好了一起來玩了嗎？
(中時)
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