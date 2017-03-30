高市原住民故事館 成文化觀光新亮點
以行銷原住民族樂舞、文創、工藝產業及輕食文化為號召的高雄都會區觀光新據點「高雄市原住民故事館」，近來吸引來自香港團體及國內大專院校學生前來體驗，讓故事館充滿故事情感，成為原住民文化觀光新亮點。
高市府原民會表示，近日有來自香港的禧福協會從旅遊書上看到原住民故事館介紹後，近40位成員即組團前來台灣參訪體驗，巧遇原住民長青協會在故事館辦理老人聚會，熱情的長者們以阿美族樂舞歡迎，禧福協會則以平日練習的舞蹈交流，雙方玩得不亦樂乎。
另正修科技大學原創社學生及義守大學原住民專班餐飲系學生也到訪進行文化體驗。館方安排駐館原民工藝匠師教導學生體驗原住民手工藝品製作，並利用洋蔥皮作為染布顏料，從材料到技法精闢講解，讓學生學習染布知識，也以皮雕作出時下流行商品，讓學生滿載而歸。
原民會說，原住民故事館自去年12月開館以來，創意整合高市原住民族文創精華，包含工藝、農創及樂舞，並於地下一樓展示文化產業，提供到訪遊客在充滿原住民圖紋的館舍中，手作體驗創造個人專屬的工藝品，寫下自己的故事，讓故事館成為充滿故事情感的產業館。
(中時)
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