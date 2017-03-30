陸委會：盼兩岸協議監督條例盡速立法 以推動服貿貨貿
行政院陸委會今（30）下午舉行例行記者會，會上針對先前大陸海協會會長談到兩岸協議監督條例遲未通過，服貿及貨貿就沒有希望。對此，陸委會副主委邱垂正表示，希望兩岸協議監督條例能盡速完成立法，並依據監督條例的相關規定，審酌國會及各界的意見，盡速處理服貿及貨貿協議相關的事宜。
邱垂正表示，兩岸協議監督條例攸關兩岸關係的後續發展，期待在公開、透明及民主的精神下，擴大民眾對兩岸協商的參與及信賴，早日完成最符合社會期待，確實有效可行的監督條例，使兩岸關係在法治的基礎上更加完備。
另外，對於川習會於下個月6、7號展開，邱垂正指出，會密切注意兩岸及區域情勢的變化與發展，陸委會作為國安團隊的一員，就此涉及兩岸的部分會進行必要的研議，面對未來亞太情勢與美中互動，政府將審慎妥善處理。
邱垂正表示，中華民國是主權國家，政府堅定捍衛台灣的自由民主體制及多元的自主性，不希望任何國際間雙邊或多邊互動影響台灣權益。他也呼籲美方持續支持台灣政府兩岸政策，重視台灣核心利益及堅守對台承諾。
(工商)
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