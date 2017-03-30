全國衛生保健業務評核 高市獲優等獎
衛福部國民健康署公布去年「全國衛生保健業務評核」結果，高雄市衛生局推動衛生保健業務有成，榮獲5項獎項，綜合評比為6都第2名，獲頒優等獎。
國健署於上周2在嘉義舉行「全國保健大會」，由國健署長王英偉頒獎，高市衛生局簡任技正張秋文代表受獎。
高雄市除綜合保健業務獲國健署評定優等獎外，並包含菸害防制稽查績效6都第1，不得供應菸品予未滿18歲的執法成效全國第2。
另衛生局積極輔導小港區衛生所參與第10屆金所獎評比，該所榮獲「高齡友善健康照護」組別佳作，衛生局也榮獲「督導衛生所辦理高齡友善健康照護」督導有方獎，顯示高雄市持續推動衛生保健政策的努力及成效。
因應全國高齡化趨勢，當天大會以「共創活躍老化．高齡友善新社會」為主題，衛生局健康管理科科長郭瑩璱報告「高雄市活躍老化及高齡友善健康照護」推動情形，與各縣市交流，包括結合社區志工推動高市老人防跌計畫，發展及推廣高市長者防跌操；輔導社區單位共同營造高齡友善社區，發展長者災難風險地圖等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。