全國衛生保健業務評核 高市獲優等獎

高雄市衛生局獲「全國衛生保健業務評核」優等獎，由國健署長王英偉（左）頒獎，衛生局簡任技正張秋文（右 ）代表受獎。（衛生局提供）

衛福部國民健康署公布去年「全國衛生保健業務評核」結果，高雄市衛生局推動衛生保健業務有成，榮獲5項獎項，綜合評比為6都第2名，獲頒優等獎。

國健署於上周2在嘉義舉行「全國保健大會」，由國健署長王英偉頒獎，高市衛生局簡任技正張秋文代表受獎。

高雄市除綜合保健業務獲國健署評定優等獎外，並包含菸害防制稽查績效6都第1，不得供應菸品予未滿18歲的執法成效全國第2。

另衛生局積極輔導小港區衛生所參與第10屆金所獎評比，該所榮獲「高齡友善健康照護」組別佳作，衛生局也榮獲「督導衛生所辦理高齡友善健康照護」督導有方獎，顯示高雄市持續推動衛生保健政策的努力及成效。

因應全國高齡化趨勢，當天大會以「共創活躍老化．高齡友善新社會」為主題，衛生局健康管理科科長郭瑩璱報告「高雄市活躍老化及高齡友善健康照護」推動情形，與各縣市交流，包括結合社區志工推動高市老人防跌計畫，發展及推廣高市長者防跌操；輔導社區單位共同營造高齡友善社區，發展長者災難風險地圖等。

(中時)