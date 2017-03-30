Feeling18連八年兒童節送巧克力 數字透露少子化問題
埔里鎮在地企業Feeling18巧克力工房每年兒童節發放巧克力，活動連續8年，從最初一萬多盒，降到今年703盒份，證明少子化及人口外流問題在埔里相當嚴峻。
Feeling18長期在南投縣推廣我愛閱讀運動，閱讀護照集滿可換取巧克力，希望透過香甜的巧克力，鼓勵大埔里地區的兒童努力向學，開心學習；而兒童節鎮內每名學童一人一盒巧克力，已是地方小朋友的「小確幸」，企業回饋鄉民，每年斥資約200多萬發放小禮物，讓埔里地區許多小朋友們期待過兒童節。
今年Feeling18董事長茆晉詳總共發放7031盒巧克力，今日在總部停車場將巧克力堆成金字塔，並邀請埔里鎮立托兒所小朋友表演歌舞，宣告發放啟動，茆晉詳表示，去年包裝走復古風，讓小朋友拼貼紙娃娃，今年則是可愛貼紙，讓小朋友玩辦家家酒，鎮內將有15所公私立國小及14所幼兒園受惠。
巧克力滋味香甜，但數字卻顯露出警訊，8年前業者送出一萬多盒巧克力，今年送出七千多盒，代表著8年間，埔里鎮入學新生少了1／3，代表著少子化與人口外流的問題在埔里相當的嚴峻，鎮長周義雄除頒發感謝狀謝謝業者用心，也希望年輕人多生育，改善地方少子化的問題。
(中時)
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