鹿港吹奢華風 永樂酒店加入SLH聯盟

鹿港永樂酒店強調精緻體驗，房客辦理入住手續時可享受飲料服務。（永樂酒店提供）

鹿港永樂酒店由知名設計師吳宗岳打造獨特風格。（永樂酒店提供）

鹿港小鎮掀起國際奢華風，鹿港永樂酒店日前取得全球奢華精品酒店聯盟（SLH）認證，是2017年台灣首家入選飯店，也是台灣第四家正式擁有SLH認證資格的飯店，即將於今年5月試營運。

全球奢華精品酒店聯盟（Small Luxury Hotels Of The World），簡稱 SLH，總部位於倫敦，對於旗下飯店成員篩選要求嚴謹，取得認證必須通過層層關卡審核，僅有5%能成功加入。SLH強調入選的酒店要有「特殊內涵」，硬體設備雖然非常重要，但軟件及如何把客人接待為朋友般的精神更是重要 ，得考慮地點、特殊文化、服務品質，同時還要有個性化才能通過。SLH成員涵括80多個國家500多家酒店，台灣其他三家SLH成員包括怡亨酒店、礁溪老爺酒店及神旺商務酒店。

永樂旅館管理顧問公司執行長王明縈表示，鹿港永樂酒店聘請兩岸三地知名設計師吳宗岳設計獨特風格，搭配高水準的軟體服務，且坐落鹿港古蹟群獨特黃金區位，是入選SLH成員主因，為彰化地區唯一國際品牌認證飯店，加入SLH聯盟後，可望開發歐美、亞洲高端等多元客層。

看準鹿港觀光人潮攀升，永樂旅館管理顧問公司開設首家飯店，預計五月試營運，鄰近龍山寺，是鹿港最繁華的古蹟保存區域。為了讓房客住得溫馨舒適，鹿港永樂酒店推出多項品牌專屬體驗與台灣味的親切服務，自助式早餐提供鹿港在地風味美食，全館使用杜拜皇室御用的RAK Porcelain頂級餐具套組；辦理入住手續時，可享受頭等艙式的禮賓服務，品嘗現場調製的飲品與茶點；每日下午4-6點房客免費乘坐復古三輪車，漫遊十宜樓、龍山寺、杉行街、第一市場、丁家大宅等知名景點。

(中時)