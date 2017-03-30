明新科大校園徵才 80廠商謀合率5成
因應畢業季的到來，新竹縣明新科技大學30日舉辦「2017明新就業讚」校園徵才博覽會，邀集友達、煙波大飯店、喜來登大飯店、台灣高鐵…等80餘家廠商參與，現場提供3000個工作機會，1天下來有350人成功找到工作，謀合率高達5成。
明新科大校長袁保新表示，明新科大畢業生在業界負有盛名，企業最愛畢業生調查向來居於排行前幾名，因為務實致用的教學理念，培養出能為產業所用的人才，而校方每年辦理的校園徵才，都能讓應屆畢業生提早找到理想工作，畢業即就業。
主辦單位「明新諮商輔導暨職涯發展中心」主任孫毓英則指出，今天的徵才博覽會也邀請勞動部竹北就業中心、新竹市賈桃樂學習主題館、考選部、原委會、調查站、國軍招募單位等公部門組織及「多元就業開發專案」輔導機構的職業展示，提供學生認識公立就服機構、政府青年相關就業方案，讓學生了解出社會後可充分利用的就業資源運用。
徵才博覽會除了企業設攤聯展徵才，也邀請永豐餘、南港輪胎、城市綠洲、米塔餐旅、巨匠電腦、小叮噹、動靜顧問等7家公司舉辦企業說明會，介紹公司概況與企業文化、經營理念等，提供求職者認識徵才公司的機會。
此外，今年徵才現場則除了有「職涯諮詢區」外，學校也免費幫求職的民眾和同學做職業適性測驗，新增了「職涯探索桌遊區」，由專業諮商心理師提供同學UCAN實作及CPAS（職業適性測驗）等測驗服務，並透過桌遊活動帶領同學探索個人生涯發展，另外還有職涯健診，由職涯發展師、心理師在現場為同學檢視及提供履歷、自傳修改意見。
而經過1天的現場徵才，主辦單位統計，現場參加人數約2200人次，投遞履歷有710人次，廠商現場面談後，有初步媒合350人次，媒合率約5成。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。