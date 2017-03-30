明新科大校園徵才 80廠商謀合率5成

新竹縣明新科大30舉辦「2017明新就業讚」校園徵才博覽會，邀請80家各行各業知名廠商聯合尋覓優秀人才。（陳育賢攝）

新竹縣明新科大30舉辦「2017明新就業讚」校園徵才博覽會，1天下來謀合率高達5成。（陳育賢攝）

新竹縣明新科大30舉辦「2017明新就業讚」校園徵才博覽會，1天下來謀合率高達5成。（陳育賢攝）

新竹縣明新科大30舉辦「2017明新就業讚」校園徵才博覽會，1天下來謀合率高達5成。（陳育賢攝）

因應畢業季的到來，新竹縣明新科技大學30日舉辦「2017明新就業讚」校園徵才博覽會，邀集友達、煙波大飯店、喜來登大飯店、台灣高鐵…等80餘家廠商參與，現場提供3000個工作機會，1天下來有350人成功找到工作，謀合率高達5成。

明新科大校長袁保新表示，明新科大畢業生在業界負有盛名，企業最愛畢業生調查向來居於排行前幾名，因為務實致用的教學理念，培養出能為產業所用的人才，而校方每年辦理的校園徵才，都能讓應屆畢業生提早找到理想工作，畢業即就業。

主辦單位「明新諮商輔導暨職涯發展中心」主任孫毓英則指出，今天的徵才博覽會也邀請勞動部竹北就業中心、新竹市賈桃樂學習主題館、考選部、原委會、調查站、國軍招募單位等公部門組織及「多元就業開發專案」輔導機構的職業展示，提供學生認識公立就服機構、政府青年相關就業方案，讓學生了解出社會後可充分利用的就業資源運用。

徵才博覽會除了企業設攤聯展徵才，也邀請永豐餘、南港輪胎、城市綠洲、米塔餐旅、巨匠電腦、小叮噹、動靜顧問等7家公司舉辦企業說明會，介紹公司概況與企業文化、經營理念等，提供求職者認識徵才公司的機會。

此外，今年徵才現場則除了有「職涯諮詢區」外，學校也免費幫求職的民眾和同學做職業適性測驗，新增了「職涯探索桌遊區」，由專業諮商心理師提供同學UCAN實作及CPAS（職業適性測驗）等測驗服務，並透過桌遊活動帶領同學探索個人生涯發展，另外還有職涯健診，由職涯發展師、心理師在現場為同學檢視及提供履歷、自傳修改意見。

而經過1天的現場徵才，主辦單位統計，現場參加人數約2200人次，投遞履歷有710人次，廠商現場面談後，有初步媒合350人次，媒合率約5成。

(中時)