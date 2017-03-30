漢堡當兒童節禮物 偏鄉學童直呼幸福
「第一次吃漢堡好期待」聖心文教基金會趁兒童節前夕，將幸福餐車開至鹽埔鄉仕絨國小，現場手作漢堡，還炸薯條給孩童享用，不少人是第一次吃到漢堡，直呼興奮；基金會董事長杜俊和強調，這小確幸希望能在孩子心中發酵，未來看到漢堡就能想到這份喜悅。
接近中午時分，偏鄉小校內飄出一股香味，不少志工一早就忙著備料，希望學童能吃到最美味的美式速食；杜俊和說，一個漢堡談不上吃飽，也不能說是健康，但想到都市孩子唾手可得的美食，對偏鄉兒童卻是一種奢求，這次造訪，希望帶給他們幸福感受。
仕絨國小目前全校學生僅66人，經統計，有15個人之前沒有吃過漢堡，就算有吃過，次數也不多，校長林育妃表示，為了一個漢堡，大家可能要跑7、8公里遠，所以對這次的「饗宴」，所有人都很期待。
享用美食之前，學生還先體驗使用身障者輔具，感受身障不便，杜俊和不諱言，美食只是媒介，往後希望孩子看到漢堡，就想到這份受人幫助得到的快樂，讓他們知道自己擁有幸福，同時也懂得幫助他人。
一年級莊竣尹開心的說，吃到第一口漢堡時真的覺得很幸福。陳昱霖則在體驗過使用輔具後表示，瞭解身障者生活上的不便，未來只要看到需要幫忙的人，會毫不猶豫上前，盡可能提供協助。
(中時)
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