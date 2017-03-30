義守大學與24所高中職師生 攜手培育國際科學人才
義守大學近日與24所高中職師生，一同前往日本神奈川參加「神奈川國際科學論壇」，無論在口語發表或研究計畫撰寫上均表現亮眼，一舉抱回7面大會特優獎，更為大學與高中連動培育國際科學人才豎立新典範。
義守大學表示，該科學論壇是由日本科學技術振興機構出資，針對國際中學交流舉辦的國際中學大型活動，台灣方面由義守大學校長蕭介夫與教授黃耿祥及台北駐日經濟文化代表處共同組織，並邀請國內各地科教績效優異中學參與。
日方參與的學校師生，則為通過日本文部科學省與JST共同審查通過，並列榜日本超級科學高中聯盟的成員，今年兩國共有48所高校、105隊，超過1000人中學師生共襄盛舉。
此次台灣代表共141人、7位校長參與，學子以英文發表口頭海報競賽23篇、海報展演報告37篇，並獲得7面大會特優獎，表現優異。參展作品主題多元，包含生物、生態、數學等有趣且傑出的學術報告，參賽團隊各個使出渾身解數吸引評審青睞，同儕間討論活絡，充分達到分享交流的目標。
蕭介夫說，高中生能夠出席國際會議，以英文進行口頭報告就已是贏家，再加上科學能力的優異展現，可說已具備當代最關鍵的國際移動力。
(中時)
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