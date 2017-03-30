新北投車站返鄉　開幕活動明起登場

新北投車站返鄉，4月1日再現風華。（北市文化局提供）

有百年歷史的「新北投車站」移居彰化25年，終於返回家鄉，4月1日將正式亮相。為迎接車站回娘家，明起一連舉辦5天開幕系列活動，晚間將由百年守歲音樂會率先登場，周末連假還有踩街遊行、音樂演出、文創市集和導覽等活動，讓民眾一同感受百年驛站風華。

明天是新北投車站一百歲的最後一天，北投居民自主舉辦「守護老車站爵士音樂會」，邀請來自彰化的爵響大樂團，為車站開幕活動掀開序曲，接著由北投溫泉博物館志工隊演唱，象徵車站順利從彰化移交給北投居民。

北市文化局表示，4月1日開幕當天，北投各學校、社區居民等將組隊參與遊行踩街，見證車站的重生；七星公園也將舉辦為期4天的文創列車市集，邀請各地文創達人參與，引進藝術能量。另外，為讓大家了解北投的自然與文化，將安排兩條導覽路線，分別講述北投的生態及歷史人文。

周六起連續4天，將帶來不同主題的音樂會，首先由在地音樂人陳明章打頭陣，獻上精彩的月琴演出，接著3天分別以「年輕人」、「那卡西」和「兒童節」為主軸，推出青春草地音樂會、那卡西群星會和親子劇團活動，時下最火紅的「小男孩樂團」及實力派唱將張琪、謝雷等歌手都將現身演出。

除了動態活動，新北投車站內也將推出「記憶的乘降場─新北投火車站的別離與返鄉」特展，圍繞車站遷移的歷史，講述車站的過去和未來。此外，文化局也舉辦「拍北投─北投巷弄攝影工作坊」，讓專業攝影師帶領民眾，拍下自己對北投獨特的視角和情感。

新北投車站開幕後，日常營運時間為每周二到周日上午10點到下午6點，開幕期間配合場外活動，延長營運至晚上9點。詳細活動內容可上新北投車站官方網頁查詢。

(中時)